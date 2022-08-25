Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard

Канцлер Німеччини відвідав українських військових під час танкових навчань

Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard
Шольц відвідав українських військових
© Олаф Шольц/facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань на полігоні Путлос, де вони освоюють зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

«Яскравим прикладом нашої підтримки України є навчання Збройних Сил України. Ми поставимо 30 зенітних установок Gepard. Половина вже є. Це вагомий внесок у їх боротьбу за волю України», - написав Олаф Шольц у Twitter.

Ein herausragendes Beispiel f?r unsere Unterst?tzung der ?? ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkr?fte in #Putlos. Wir liefern 30 dringend ben?tigte Gepard-Panzer. Die H?lfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag f?r ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022

Нагадаємо, раніше українська армія поповнилася трьома "Гепардами" та 11 німецькими М113.


Артем Руденко, ZN.ua





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