Шольц підтвердив надання Україні 30 зенітних установок Gepard

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань на полігоні Путлос, де вони освоюють зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

«Яскравим прикладом нашої підтримки України є навчання Збройних Сил України. Ми поставимо 30 зенітних установок Gepard. Половина вже є. Це вагомий внесок у їх боротьбу за волю України», - написав Олаф Шольц у Twitter .

Ein herausragendes Beispiel f?r unsere Unterst?tzung der ?? ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkr?fte in #Putlos . Wir liefern 30 dringend ben?tigte Gepard-Panzer. Die H?lfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag f?r ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022

Нагадаємо, раніше українська армія поповнилася трьома "Гепардами" та 11 німецькими М113.