Пакет допомоги Україні на $3 млрд – що саме до нього входить
...І коли з'явиться в Україні.
Джерела уточнюють, що деякі з ключових озброєнь ще мають бути законтрактовані та виготовлені.
За словами американського чиновника, знайомого з деталями, пакет, про який було оголошено у День незалежності України, включає зброю, яка не вилучатиметься з існуючих запасів Пентагону. Його потрібно виготовити, тому постачання займуть кілька місяців.
До пакету входять, зокрема, 6 удосконалених зенітно-ракетних комплексів. Ця система ППО за стандартами НАТО, яку виробляє компанія Raytheon Technologies Corp. Аналогічна використовується для захисту Вашингтонського регіону, включаючи Білий дім.
Як і дві системи NASAM, вже обіцяні Україні, ці системи ще не законтрактовані та не зроблені.
Пакет не надає нових можливостей для короткострокового контрнаступу проти російських сил. У нього також не входять ракетні комплекси великої дальності HIMARS, які українські війська використовують для знищення складів боєприпасів та систем матеріально-технічного забезпечення глибоко за російськими лініями.
За словами двох чиновників, знайомих з новим пакетом, він також включає до:
- 245 000 снарядів для 155 мм артилерійських гармат;
- 65 000 боєприпасів для 120 мм мінометів;
- контр-артилерійські радари U24;
- безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;
- безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання техніки.
За словами Байдена, підписаний ним пакет допомоги він спрямований на те, щоб Україна "могла продовжувати захищати себе в довгостроковій перспективі".