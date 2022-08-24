Пакет допомоги Україні на $3 млрд – що саме до нього входить

...І коли з'явиться в Україні.

Bloomberg з'ясував своїми каналами, які саме озброєння увійшли до підписаного президентом США Джо Байденом пакету допомоги Україні на суму 2,98 мільярда доларів.

Джерела уточнюють, що деякі з ключових озброєнь ще мають бути законтрактовані та виготовлені.

За словами американського чиновника, знайомого з деталями, пакет, про який було оголошено у День незалежності України, включає зброю, яка не вилучатиметься з існуючих запасів Пентагону. Його потрібно виготовити, тому постачання займуть кілька місяців.

До пакету входять, зокрема, 6 удосконалених зенітно-ракетних комплексів. Ця система ППО за стандартами НАТО, яку виробляє компанія Raytheon Technologies Corp. Аналогічна використовується для захисту Вашингтонського регіону, включаючи Білий дім.

Як і дві системи NASAM, вже обіцяні Україні, ці системи ще не законтрактовані та не зроблені.

Пакет не надає нових можливостей для короткострокового контрнаступу проти російських сил. У нього також не входять ракетні комплекси великої дальності HIMARS, які українські війська використовують для знищення складів боєприпасів та систем матеріально-технічного забезпечення глибоко за російськими лініями.

За словами двох чиновників, знайомих з новим пакетом, він також включає до:

  • 245 000 снарядів для 155 мм артилерійських гармат;
  • 65 000 боєприпасів для 120 мм мінометів;
  • контр-артилерійські радари U24;
  • безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;
  • безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання техніки.

За словами Байдена, підписаний ним пакет допомоги він спрямований на те, щоб Україна "могла продовжувати захищати себе в довгостроковій перспективі".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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