Пакет допомоги Україні на $3 млрд – що саме до нього входить

Bloomberg з'ясував своїми каналами, які саме озброєння увійшли до підписаного президентом США Джо Байденом пакету допомоги Україні на суму 2,98 мільярда доларів.

Джерела уточнюють, що деякі з ключових озброєнь ще мають бути законтрактовані та виготовлені.

За словами американського чиновника, знайомого з деталями, пакет, про який було оголошено у День незалежності України, включає зброю, яка не вилучатиметься з існуючих запасів Пентагону. Його потрібно виготовити, тому постачання займуть кілька місяців.

До пакету входять, зокрема, 6 удосконалених зенітно-ракетних комплексів. Ця система ППО за стандартами НАТО, яку виробляє компанія Raytheon Technologies Corp. Аналогічна використовується для захисту Вашингтонського регіону, включаючи Білий дім.

Як і дві системи NASAM, вже обіцяні Україні, ці системи ще не законтрактовані та не зроблені.

Пакет не надає нових можливостей для короткострокового контрнаступу проти російських сил. У нього також не входять ракетні комплекси великої дальності HIMARS, які українські війська використовують для знищення складів боєприпасів та систем матеріально-технічного забезпечення глибоко за російськими лініями.

За словами двох чиновників, знайомих з новим пакетом, він також включає до:

245 000 снарядів для 155 мм артилерійських гармат;

65 000 боєприпасів для 120 мм мінометів;

контр-артилерійські радари U24;

безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma та допоміжне обладнання для систем БАС Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання техніки.

За словами Байдена, підписаний ним пакет допомоги він спрямований на те, щоб Україна "могла продовжувати захищати себе в довгостроковій перспективі".