Міністр закордонних справ Франції заявила, що візит делегації МАГАТЕ – питання найближчого часу, - Руслан Бізяєв

Політолог Руслан Бізяєв розповів, чи буде візит делегації МАГАТЕ на ЗАЕС, і заявив, що ЄС намагається залишатися ключовим посередником у можливих майбутніх переговорах.

Про це він розповів у програмі «Розвилка» .

Як зазначає експерт, насправді тема Запорізької атомної електростанції останнім часом не сходить зі сторінок світової преси і не виходить із нашого інформаційного поля, є однією з топових.

«Буквально сьогодні надійшла інформація про те, що міністр закордонних справ Франції заявила, що візит делегації МАГАТІ – питання найближчого часу. При чому на запитання, як вони потраплять на Запорізьку територію, вона ухилилась, що це питання вторинне і найголовніше, щоб був результат», - повідомляє Руслан Бізяєв.

На його думку, такий інтенсивний графік переговорів, у якому брали участь і Шольц, і Макрон, говорить про те, що для європейської дипломатії зараз принципово не відходити на другий план у зусиллях мінімізації наслідків російсько-української війни, зокрема на Запорізькій атомній електростанції.

«Адже фактично дзвінок Шольца Макрону більше нагадував, на думку деяких моїх західних колег, звіт про виконану роботу. Макрон намагається зробити все можливе та неможливе, щоб Європейський Союз і він особисто залишалися ключовим посередником у можливих майбутніх переговорах, відсуваючи на другий план президента Туреччини Ердогана», - розмірковує Руслан Бізяєв.