"Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак — землі, крові, смерті і сліз": Залужний та ЗСУ звернулися до українців
Незалежність має й голос - це голос предків і дітей.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та наші захисники відзняли відео до 31-ї річниці Дня Незалежності України, інформує
"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз, - зазначив головнокомандувач під час відео, опублікованого
Залужний додав, що голос незалежності - це голос предків і голос дітей.
"Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна пам?ять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!" - підсумував головнокомандувач ЗСУ.