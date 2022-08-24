"Ті, хто воюють за незалежність, знають її смак — землі, крові, смерті і сліз": Залужний та ЗСУ звернулися до українців

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та наші захисники відзняли відео до 31-ї річниці Дня Незалежності України, інформує ZN.ua .

"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз, - зазначив головнокомандувач під час відео, опублікованого на його сторінці в Фейсбук . - Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам’яті".

Залужний додав, що голос незалежності - це голос предків і голос дітей.

"Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна пам?ять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!" - підсумував головнокомандувач ЗСУ.