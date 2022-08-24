Міністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WP
Американські чиновники пояснили, чому сумнівалися в здатності Києва захистити себе від російської атаки, інформує
Україна не ділилася ні з ким інформацією про те, як вона готується до нападу Росії. Неназваний чиновник США у сфері оборони сказав, що у Вашингтоні знали більше про російський план нападу, ніж про український план оборони.
Через це виникли сумніви, що Київ вистоїть, - пише
Європейські чиновники запевняли його, що не бачать ознак загрози, про яку говорили США і Велика Британія. Оцінки української розвідки теж говорили, що у Росії немає достатньої кількості сил біля кордонів, щоб захопити чи окупувати Київ.