Міністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WP

Американські чиновники пояснили, чому сумнівалися в здатності Києва захистити себе від російської атаки, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WP
© Міністерство оборони України

Україна не ділилася ні з ким інформацією про те, як вона готується до нападу Росії. Неназваний чиновник США у сфері оборони сказав, що у Вашингтоні знали більше про російський план нападу, ніж про український план оборони.

Через це виникли сумніви, що Київ вистоїть, - пише Washington Post. В уряді США запідозрили, що українські військові не хочуть ділитися своїми планами на випадок війни, поки політичне керівництво України применшувало вірогідність російського нападу. Міністр оборони Олексій Резніков зізнався, що був одним з тих в Києві, хто не вірив у широкомасштабний напад Росії.

Європейські чиновники запевняли його, що не бачать ознак загрози, про яку говорили США і Велика Британія. Оцінки української розвідки теж говорили, що у Росії немає достатньої кількості сил біля кордонів, щоб захопити чи окупувати Київ.


Лесь Димань, ZN.ua





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