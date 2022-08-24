Міністр оборони Білорусі дав Резнікову «слово офіцера», що нападу Росії на Україну з білоруської території не буде - WP

Україна не ділилася ні з ким інформацією про те, як вона готується до нападу Росії. Неназваний чиновник США у сфері оборони сказав, що у Вашингтоні знали більше про російський план нападу, ніж про український план оборони.

Через це виникли сумніви, що Київ вистоїть, - пише Washington Post . В уряді США запідозрили, що українські військові не хочуть ділитися своїми планами на випадок війни, поки політичне керівництво України применшувало вірогідність російського нападу. Міністр оборони Олексій Резніков зізнався, що був одним з тих в Києві, хто не вірив у широкомасштабний напад Росії.