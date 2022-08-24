Підвал смерті: історії волонтерів, убитих росіяни у дитячому санаторії у Бучі

Сергієві Матьошку було 40 років. Володимир Бойченко був на п'ять років молодшим. Обох волонтерів розстріляли у Бучі, де знайшли підвал, у якому окупанти катували та вбивали мирних мешканців.

Трагічні історії загибелі патріотів від куль окупантів розповідає "Буча найкраще місто Thebuchacity", інформує Апостроф.

З початком повномасштабної війни Росії проти України Сергій Матьошко намагався потрапити у територіальну оборону, але там вистачало, тому чоловіку відмовили. Тоді, як розповідає мама чоловіка Галина Матьошко, її син став волонтером, розвозивши мешканцям Бучі, Ірпеня та Гостомеля їжу, воду і ліки. Також він допомагав з евакуацією.

12 березня Сергій вирішив виїхати з Гостомеля. Але спершу планував відвезти інших людей до евакуаційних автобусів. "Сергій з іншими волонтерами зробили один евакуаційний рейс. Не всі вмістилися в автобус, тому син був вимушений повертатися, щоб забрати тих, хто залишився. Але їхній транспорт обстріляли, а їх забрали..."– розповідала Галина Матьошко.

Тіло Сергія разом з тілами 4 інших волонтерів знайшли на початку квітня у підвалі дитячого літнього табору МВС "Променистий" у Бучі. Судмедексперти зазначили: чоловік загинув помер від 8 кульових поранень.

Володимира Бойченко, за фахом слюсар, після 24 лютого став волонтером: розвозив мешканцям Бучі, Ірпеня та Гостомеля харчі та ліки. Разом зі знайомими допомагав іншим з евакуацією. "Він щодня дзвонив мені і казав, що живий-здоровий, що з ним все добре. Дуже мене просив, щоб я дітей берегла… Казав: "Тікайте-тікайте, бо тут дуже страшно. Я шукаю їжу, ліки, дрова і воду. Кому що треба. Із хлопцями розвозимо. І ти не уявляєш, як страшно…", – розповіла сестра загиблого Олена.

На початку квітня тіло Володимира знайшли у підвалі дитячого літнього табору МВС "Променистий" у Бучі. За свідченнями родичів загиблих, 12 березня чоловіки підвозили людей до евакуаційних автобусів, росіяни їх зупинили і забрали у підвал.


Илья Сазонов, Апостроф





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