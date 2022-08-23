Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"

Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"

В одному грузинському ресторані трапився цікавий випадок.

Учасником події став українець, який зараз перебуває там.

"Росіяни, які їдуть до Грузії, поводяться як миші, ходять із опущеним обличчям і мовчать.

Коротше, пішов із сім'єю до ресторану, відзначити перемогу Усіка. Сидимо на першому поверсі. Росіяни пішли на терасу другого поверху. Над ними на прапорі штоку розвивається грузинський та український прапори.

Щось вони обурилися між собою, що їм не подобається сидіти під українським прапором і це почув офіціант. Пішов сказав господареві. Він прийшов і вигнав їх просто.

На виході вони щось мямлять один одному про русофобію та "руську мову" і на зустріч я з дітьми і ми всі у вишиванках. У них просто підгоріло!

Потім господар ресторану підходить до нас і каже: «Вигнав русню. Слава Україні! Переможемо!» Йде і включає для нас "рідна мати моя".

Я мало не розплакався… ото ж людина! І все одно йому на бізнес та на клієнтів! Або ти за Україну або йдеш нах*й!", - розповідає українець.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"
Прем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для УкраїниПрем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для України
Баржі – це тимчасове рішення, росіяни знайшли інший шлях як налагодити логістику – британська розвідкаБаржі – це тимчасове рішення, росіяни знайшли інший шлях як налагодити логістику – британська розвідка
Джонсон на саміті Кримської платформи звернувся до друзів і партнерів УкраїниДжонсон на саміті Кримської платформи звернувся до друзів і партнерів України
Захід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформиЗахід ніколи не визнає незаконну анексію земель, Росія повинна вивести свої війська з України і закінчити війну: Шольц та Макрон виступили на саміті Кримської платформи
Чехія хоче стати лідером у відбудові України після війни – міністр СікелаЧехія хоче стати лідером у відбудові України після війни – міністр Сікела
У День Незалежності ОБСЄ проведе спецзасідання щодо УкраїниУ День Незалежності ОБСЄ проведе спецзасідання щодо України
Як росіяни знищують екологію на Чернігівщині: фото доказів для суду у ГаазіЯк росіяни знищують екологію на Чернігівщині: фото доказів для суду у Гаазі
В Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мерВ Енергодарі з метою провокації росіяни могли розстріляти людину – мер
Війна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The HillВійна проти України обмежує амбіції Путіна в Арктиці – The Hill
Последние новости
Подгружаем последние новости