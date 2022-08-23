У Ердогана повторили кремлівську тезу про затягування війни країнами НАТО, але без конкретики

Там зазначили, що переламом у перемовинах стала Буча, після фото та відео звідти атмосфера "раптом змінилася", інформує ZN.ua.

У Ердогана повторили кремлівську тезу про затягування війни країнами НАТО, але без конкретики
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У Туреччині вважають, що деякі країни НАТО затягують війну, яку РФ почала проти України, тоді як Анкара одна з тих, хто "найактивніше підтримує позицію Києва і в питанні Криму, і на тлі атак Росії". Про це заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу під час інтерв'ю Haber Global.

"Є країни, які хочуть, щоб Захід продовжував війну. Йдеться про країни-члени НАТО. Я говорю не лише про США, а про країни Альянсу. Були сили, які намагалися саботувати зернові домовленості. Хочу одразу обмовитися, що йдеться не про Сполучені Штати, а про Європу", – зазначив міністр.

Він додав, що угода про припинення бойових дій повинна забезпечення цілісності України.

За словами міністра, влада Туреччини після стамбульських перемовин навесні "була сповнена надії на тлі зближення позицій сторін".

"Від першої зустрічі в Анталії ми не чекали негайного результату, але після зустрічі в Стамбулі ми мали надію. Але прийшли відео та фото з Бучі й атмосфера раптом змінилася. Діалог був перерваний. Вони швидко вийшли з-за столу. На мій погляд, це стало точкою розлому", – зазначив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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