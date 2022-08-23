Глава МЗС Франції нагадала Лаврову на обіцянку РФ допустити міжнародну місію на ЗАЕС

Міністерка вказала на згоду Путіна допустити експертів МАГАТЕ на окуповану атомну електростанцію, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Франції нагадала Лаврову на обіцянку РФ допустити міжнародну місію на ЗАЕС
© МЗС Франції

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна у вівторок вранці провела телефонну розмову із главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим, під час якої висловилася за швидке розгортання місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, повідомили у МЗС Франції.

«Під час розмови, що відбулася після нещодавнього діалогу між президентом Франції та президентом України (17 серпня) та з президентом РФ (19 серпня), розмова була націлена на питання щодо методів направлення експертної місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію», - йдеться в заяві французького відомства.

Міністерка підкреслила ризики для ядерної безпеки, пов’язані з окупацією об’єкта російськими збройними силами. Також Колонна висловила підтримку Францією швидкого розгортання експертної місії МАГАТЕ відповідно до рекомендацій її гендиректора та з повною повагою до українського суверенітету. Зокрема глава МЗС Франції вказала на те, що Росія публічно дала згоду на це, а також пообіцяла утримуватися від будь-яких дій, які можуть загрожувати безпеці цієї місії.

«Міністр також нагадала про рішучість Франції продовжувати підтримку України в умовах протиправного та невиправданого характеру російської агресії», - додали у головному дипломатичному представництві Франції.


Ірина Знась, ZN.ua





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