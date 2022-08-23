Глава МЗС Франції нагадала Лаврову на обіцянку РФ допустити міжнародну місію на ЗАЕС

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна у вівторок вранці провела телефонну розмову із главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим, під час якої висловилася за швидке розгортання місії експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, повідомили у МЗС Франції.

«Під час розмови, що відбулася після нещодавнього діалогу між президентом Франції та президентом України (17 серпня) та з президентом РФ (19 серпня), розмова була націлена на питання щодо методів направлення експертної місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію», - йдеться в заяві французького відомства.

Міністерка підкреслила ризики для ядерної безпеки, пов’язані з окупацією об’єкта російськими збройними силами. Також Колонна висловила підтримку Францією швидкого розгортання експертної місії МАГАТЕ відповідно до рекомендацій її гендиректора та з повною повагою до українського суверенітету. Зокрема глава МЗС Франції вказала на те, що Росія публічно дала згоду на це, а також пообіцяла утримуватися від будь-яких дій, які можуть загрожувати безпеці цієї місії.

«Міністр також нагадала про рішучість Франції продовжувати підтримку України в умовах протиправного та невиправданого характеру російської агресії», - додали у головному дипломатичному представництві Франції.