Чому Сполученим Штатам потрібен сильніший і автономний у військовому плані Європейський Союз — Foreign Affairs

Трансатлантичний союз переживає відродження. Війна в Україні знову привернула увагу Вашингтона до Європи, чого не спостерігалося з 1990-х років, коли Сполучені Штати керували розширенням НАТО на схід та вели дві війни на Балканах. Сполучені Штати підтримали Україну величезною кількістю зброї, згуртували Захід навколо безпрецедентних економічних санкцій проти Москви та зміцнили НАТО за рахунок розгортання додаткових сил. Важко уявити час, коли трансатлантичні відносини були сильнішими, пише Foreign Affairs.

Проте взаємодія адміністрації Байдена з Європою зрештою нестійка. Росія та війна в Україні, безсумнівно, залишаться у центрі уваги Сполучених Штатів у найближчі місяці та роки. Але навіть попри те, що підтримка США України навряд чи захитається, Вашингтон ніяк не зможе підтримувати нинішній рівень дипломатичної взаємодії, розгортання сил та ресурсів у Європі у довгостроковій перспективі. Поворот до Азії не закінчився. Ризик конфлікту в Азії, де Китай може напасти на Тайвань, може різко змінити пріоритети США . Підйом Китаю, що триває, поверне увагу США до Тихоокеанського регіону. Вашингтон, швидше за все, вважатиме за неможливе збалансувати вимоги своїх союзників у Європі та Азії, зберігаючи при цьому військову присутність, необхідну для стримування Росії та Китаю. Сполучені Штати перевантажені.

Але замість того, щоб розробити стратегію для вирішення цієї дилеми, особливо з урахуванням новоприйнятої уваги Європи до безпеки — не кажучи вже про її населення у більш ніж 450 мільйонів людей і економіку, що дорівнює економіці Сполучених Штатів, адміністрація Байдена вдає, що європейського питання немає. Хоча Сполучені Штати продемонстрували свою незамінність, вони не використали цей момент для вирішення структурних проблем, що глибоко укорінилися, що переслідують європейську оборону. Сполученим Штатам слід проводити стратегію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Європу до того, щоб вона взяла на себе відповідальність за свою безпеку, перетворивши Європу із залежної від безпеки країни на справжнього партнера з безпеки. Сполученим Штатам слід закликати до створення європейської опори в рамках альянсу НАТО і повністю підтримати перетворення Європейського Союзу на сильнішого гравця в галузі оборони. Небезпека полягає в тому, що замість того, щоб трансформувати європейську оборону у відповідь на вторгнення Росії і сповістити нову еру, відповідь на цей виклик — просто закріплення статус-кво, яке обидві сторони Атлантики зрештою знаходять розчаровуючим і неприйнятним.

Американська амбівалентність

Вашингтон не знає, чого хоче від Європи. Кожен президент США закликав європейців витрачати більше коштів на оборону, але головна мета політики США не полягала в тому, щоб підштовхнути Європу до самостійності, пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Політичні лідери та високопосадовці США можуть вважати, що Сполучені Штати ясно дають зрозуміти, що хочуть, щоб Європа робила більше для забезпечення своєї безпеки. Але дипломати та офіційні особи, які розробляють американську політику в Європі, мають європейську залежність і вплив, який вона забезпечує: Сполучені Штати повинні командувати — і вони хочуть якомога більшого американського впливу в Європі.

У 2000 році лорд Джордж Робертсон, тодішній генеральний секретар НАТО, наголосив на цьому розколі. "Сполучені Штати страждають на своєрідну шизофренію", — сказав він. "З одного боку, американці кажуть: "Ви, європейці, повинні нести більший тягар". Хвилинку ви намагаєтеся сказати нам, щоб ми повернулися додому?" Майже через два десятиліття, коли президент Франції Еммануель Макрон очолив рух за європейську "стратегічну автономію", Вашингтон турбувався про новий договір, спрямований на відокремлення Європи від НАТО. В результаті Сполучені Штати використали свій величезний вплив у Європі, щоб заблокувати зусилля, які могли б призвести до створення більш незалежної Європи.

Було б прийнятно зберегти незамінність Америки, якби увага та ресурси США були безмежними. Але проблема для Сполучених Штатів у тому, що на найвищому рівні їм не вистачає концентрації уваги. Час дорогоцінний, а боротьба за ресурси всередині уряду та Конгресу часто закінчується з нульовою сумою. Більше того, військові активи США не безмежні, незважаючи на військовий бюджет у 750 мільярдів доларів. Це призводить до інтенсивних бюрократичних суперечок щодо того, який регіон чи театр має бути пріоритетом США для уваги та ресурсів на високому рівні.

Адміністрація Байдена вступила на посаду, віддавши перевагу Азії, справедливо назвавши Китай "погрозою, що наступає". Але російське вторгнення тимчасово вивело Європу на перше місце у бюрократичній боротьбі за ресурси та видимість. В результаті Європу заполонили візити високопосадовців і додаткових американських військ — на кінець червня на 20 тисяч солдатів стало більше, від країн Балтії та Польщі до Італії та Іспанії.

Європейські офіційні особи високо оцінили повернення Сполучених Штатів на континент. Але, як віщував серпневий візит Ненсі Пелосі на Тайвань, маятник зовнішньої політики зрештою хитнеться назад до Азії. Європа програє у цій битві з нульовою сумою за увагу та ресурси США .

Нова ера для Європи

На перший погляд, вторгнення Росії в Україну видається шоком, який нарешті змусить Європу прийняти прохання США щодо збільшення видатків на оборону. Європейські країни здебільшого виконають двовідсотковий цільовий показник витрат НАТО. Німеччина оголосила Zeitenwende (нову еру) і схвалила збільшення видатків на оборону на 100 мільярдів євро. Європа зобов'язалася витратити близько 200 мільярдів доларів у найближчі роки. Додаткові кошти мають покращити плачевні можливості європейських збройних сил, зміцнити НАТО та зменшити частину фундаментальної бойової залежності Європи від Сполучених Штатів.

Але збільшення видатків навряд чи знизить навантаження на збройні сили США або зайде досить далеко в довгостроковій перспективі. За останні півроку європейські країни відправили до Києва величезну кількість передової техніки. Східна Європа передала до рук України цілий парк обладнання радянських часів. Західноєвропейські країни відправили передові протитанкові засоби та артилерію, виснаживши запаси, які зрештою необхідно буде замінити. Більше того, інфляція, що росте, також підриває вартість збільшення витрат на оборону в Європі.

Більш серйозна структурна проблема полягає в тому, що збільшення видатків на оборону в Європі йде не на колективну оборону Європи, а на національну оборону окремих країн. Європа не витрачає коштів на захист континенту загалом; Сполучені Штати роблять це. Вашингтон надає критично важливі можливості та висококласні активи (транспорт, дозаправку в повітрі, протиповітряну та протиракетну оборону), які дозволяють Європі боротися за Європу. Майже ніякі додаткові витрати на оборону не підуть на придбання, які дозволять Європі воювати як єдине ціле і, отже, зменшать навантаження на збройні сили США . Німеччина, враховуючи її розмір, могла б заповнити деякі прогалини, але її потреби надто великі в інших областях — наприклад, у заміні парку техніки та підвищенні боєздатності своїх сил. Усі європейські збройні сили мають за ціль НАТО, що гарантує, що країни-члени можуть виконувати певні ролі, але ці цілі призначені для того, щоб допомогти європейським силам інтегруватися зі Сполученими Штатами через НАТО, а це означає, що залежність від американських збройних сил зумовлена. Незважаючи на величезні витрати, що стосується оборони, то Європа, ймовірно, як і раніше, залежатиме від Сполучених Штатів, що наголошує на ширшій проблемі нинішнього підходу до європейської безпеки.

Захисна дисфункція

Європейський Союз має бути глобальним військовим утворенням. Спільно ЄС щорічно витрачає 200 мільярдів доларів на оборону, економіка союзу дорівнює економіці Сполучених Штатів, а її члени пов'язані політичним союзом. Проте європейські збройні сили перебувають у жалюгідному стані, незважаючи на збільшення видатків на оборону з 2014 року. Європі не просто потрібно більше витрачати на оборону; ЄС необхідно раціоналізувати та інтегрувати свої зусилля. Але пропозиції щодо реформування європейської оборони неминуче стикаються з опозицією США , бюрократичними війнами за сфери впливу (особливо між НАТО та ЄС), місцевими національними поглядами та корисливими комерційними та політичними інтересами.