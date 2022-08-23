Естонія не отримувала від РФ запиту щодо Наталії Вовк, яку ФСБ РФ підозрюють у вбивстві Дарії Дугіної

У ФСБ РФ вважають, що вибух скоїли українські спецслужби, інформує ZN.ua.

Естонія не отримувала від РФ запиту щодо Наталії Вовк, яку ФСБ РФ підозрюють у вбивстві Дарії Дугіної
© Baza/Telegram

Естонія не отримувала від влади РФ офіційного запиту з приводу перетину російсько-естонського кордону Наталією Вовк, яку ФСБ РФ вважає можливою вбивцею Дарії Дугіної, повідомляє Інтерфакс-Росія.

"Ми можемо публікувати дані людей, які переміщуються через кордон, лише у передбачених законом випадках. Ми не отримували жодної офіційної інформації чи запиту від російської влади з цього приводу", – йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

Раніше ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства Дугіної, дочки відомого російського фашиста та ідеолога "Русского мира" Олександра Дугіна. У ФСБ РФ вважають, що вибух скоїли українські спецслужби.

Виконавцем названо громадянку України Наталію Вовк, яка, як стверджується, після скоєння в суботу в Московській області підриву разом із дочкою виїхала через Псковську область до Естонії.


Антон Герасименко, ZN.ua





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