Естонія не отримувала від РФ запиту щодо Наталії Вовк, яку ФСБ РФ підозрюють у вбивстві Дарії Дугіної

Естонія не отримувала від влади РФ офіційного запиту з приводу перетину російсько-естонського кордону Наталією Вовк, яку ФСБ РФ вважає можливою вбивцею Дарії Дугіної, повідомляє Інтерфакс-Росія.

"Ми можемо публікувати дані людей, які переміщуються через кордон, лише у передбачених законом випадках. Ми не отримували жодної офіційної інформації чи запиту від російської влади з цього приводу", – йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

Раніше ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства Дугіної, дочки відомого російського фашиста та ідеолога "Русского мира" Олександра Дугіна. У ФСБ РФ вважають, що вибух скоїли українські спецслужби.

Виконавцем названо громадянку України Наталію Вовк, яка, як стверджується, після скоєння в суботу в Московській області підриву разом із дочкою виїхала через Псковську область до Естонії.