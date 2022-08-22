Флешмоб у Криму: курортники масово "здають" координати ППО окупантів

У Окупованому Криму вже регулярно відбуваються вибухи, а відпочивальники фотографуються на тлі системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією і публікують фото в соціальних мережах.

Про це повідомив незалежний OSINT-дослідник Бенджамін Піттет у Twitter.

Так користувач "ВКонтакте" опублікував системи ППО з географічними координатами. Знімки були зроблені поблизу Молочного. Інші мешканці та гості окупованого Криму публікують подібні фото, інформує Апостроф .

У мережах з'явився знімок, зроблений у районі озера Терекли (Солене) неподалік села Молочне. Про роботу ППО у цьому районі повідомлялося днями. Увечері 21 серпня так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що російські системи ППО "відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека з боку Євпаторії".

Українці у мережах іронізують над російськими "патріотами", які насправді зливають позиції ППО у Криму.

"Марина з Євпаторії, номер карти скиньте, ми відправимо вам гроші на квиток! Тому що вас розшукуватимуть", - жартує військовий оглядач Роман Бочкала у відповідь на публікацію Марини, яка фактично злила в мережу позиції ППО в Криму.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук із сарказмом пише , що кримський флешмоб триває.

"Зроби фотографію біля російської техніки і відправ у соцмережі. Ось, чоловік молодець! Наше підпілля в Криму діє!", - іронізує він.

Журналіст Андрій Цаплієнко констатує, що кримчани продовжують здавати позиції ППО окупантів у Криму. Зокрема, вони "засвітили" комплекс С400 біля селища Молочне поряд із Євпаторією.