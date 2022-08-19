WP: Росія реалізує в Херсоні і Мелітополі план, який готувала для Києва

Російські спецслужби, як і армія, перегрупувалися і зосередилися тих українських містах, які вдалося окупувати, інформує ZN.ua.

WP: Росія реалізує в Херсоні і Мелітополі план, який готувала для Києва
© Херсонська міська рада

Після того, як початковий план Росії проти України провалився, в пресі з’явилися повідомлення про те, що Владімір Путін нібито звинуватив в цьому ФСБ. Деякі ЗМІ писали, що спецслужбу взагалі усунули від української кампанії. А всю розвідувальну роботу Кремль нібито віддав ГРУ.

Однак, українські чиновники сказали Washington Post, що це насправді неправда.

«ФСБ не виконала завдання, яке їй дали. Але вона продовжує працювати. Не з таким ентузіазмом, як раніше, але продовжує», - сказав виданню неназваний чиновник з Києва.

Дані української розвідки свідчать, що ФСБ, як і армія Росії, перегрупувала свої сили і зосередилася на територіях на півдні і сході, які знищила російська артилерія.

«Ми бачимо, як це відбувається в Маріуполі, Мелітополі, Херсоні, й інших містах під контролем російських сил», - сказав представник української розвідки.

За його словами, співробітники ФСБ взялися реалізовувати той план, який був розроблений спочатку для Києва.


Лесь Димань, ZN.ua





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