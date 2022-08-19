Сектор оборони та безпеки України перевірять на корупцію
НАЗК відновлює перевірки державних підприємств та органів влади
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновлює перевірки органів державної влади, державних підприємств та органів місцевого самоврядування. Першими перевірять Міноборони, «Укрспецекспорт», ДАХК «Артем» та інші стратегічно важливі органи та підприємствах сектору оборони та безпеки. Про це повідомляють у НАЗК.
В антикорупційному відомстві
«В умовах війни особливо важливими є прозорість та ефективність усіх процесів в оборонному секторі держави. Саме тому ми визначили цей напрям пріоритетним у нашій роботі тепер. Виявлення та швидке усунення корупційних ризиків в оборонній сфері — це запит як українців, так і міжнародних партнерів, чия підтримка особливо важлива для нас у час боротьби проти зовнішнього ворога. Це питання наближення нашої перемоги», — підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.
До кінця року НАЗК має перевірити:
- Міністерство оборони України;
- Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «УКРСПЕЦЕКСПОРТ»;
- Державну акціонерну холдингову компанію «АРТЕМ»;
- Закарпатську обласну військову адміністрацію;
- Ужгородську міську раду;
- Мукачівську міську раду;
- Дочірнє підприємство державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» – державне госпрозрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»;
- Дочірнє підприємство державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» – державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС»»;
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Державну службу фінансового моніторингу України.