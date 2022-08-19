Сектор оборони та безпеки України перевірять на корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновлює перевірки органів державної влади, державних підприємств та органів місцевого самоврядування. Першими перевірять Міноборони, «Укрспецекспорт», ДАХК «Артем» та інші стратегічно важливі органи та підприємствах сектору оборони та безпеки. Про це повідомляють у НАЗК.

В антикорупційному відомстві наголосили, що перевірка оборонного сектору є пріоритетною не тільки для самих українців, а і для міжнародних партнерів, що надають військову допомогу Україні.

«В умовах війни особливо важливими є прозорість та ефективність усіх процесів в оборонному секторі держави. Саме тому ми визначили цей напрям пріоритетним у нашій роботі тепер. Виявлення та швидке усунення корупційних ризиків в оборонній сфері — це запит як українців, так і міжнародних партнерів, чия підтримка особливо важлива для нас у час боротьби проти зовнішнього ворога. Це питання наближення нашої перемоги», — підкреслив Голова НАЗК Олександр Новіков.

До кінця року НАЗК має перевірити: