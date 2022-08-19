Тищенко «забув» задекларувати свій Mercedes - НАЗК

Разом ще з двома народними обранцями вони не внесли у декларації майна на 2,5 млн грн

Тищенко «забув» задекларувати свій Mercedes - НАЗК
НАЗК направило до суду протоколи
© Капітал

Троє народних депутатів не зазначили у своїх деклараціях майна більше як на 2,5 млн гривень. Щодо них складено адміністративні протоколи. Про це повідомляє Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК).

За повідомленням агентства, протоколи склали та направили до Печерського суду відносно наступних народних обранців:

Романа Мулика - в декларації за 2020 рік депутат не вказав земельну ділянку та зазначив не вірні відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. Вартість незадекларованого майна становить понад 1 млн гривень.

Миколи Тищенкадепутат не вказав у декларації за 2020 рік автомобіль марки Mercedes-Benz S430, 2003 року випуску, яка належить йому з 17.06.2003. За експертною оцінкою, вартість автомобіля на дату купівлі становила близько 500 тис. гривень.

Олексія Кузнєцова, народний депутат вказав не вірні дані про вартість двох будинків, нежитлового приміщення, автомобілю Volkswagen Transporter 2006 року випуску та земельної ділянки, яку він орендує. Вартість майна складає понад 1 млн гривень.


Артем Руденко, ZN.ua





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