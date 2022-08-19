Шабунін про заяву Мудрої щодо проблем для України через визнання РФ спонсором тероризму: «Це маніпуляція»

Заява заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої про те, що визнання РФ державою-спонсоркою тероризму створить проблеми для України, є маніпуляцією. Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«Це відверта маніпуляція. Статусу держави-спонсору тероризму для Росії невпинно вимагає Зеленський, про нього щоразу у своїх комунікаціях нагадує міністр закордонних справ Кулеба. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає його у Держдепу, а Сенат США практично одноголосно голосує постанову з відповідною вимогою. А наша заступниця міністра виходить і каже, що Україні це непотрібно. Що це як не саботаж?», – зазначив Шабунін.

Зокрема, згідно із законодавством США , після визнання Росії спонсоркою тероризму американці можуть звертатися з позовом про стягнення російських активів у Сполучених Штатах. Однак, як пояснив Шабунін, це ніяк не означає, що Україна ці самі активи втратить автоматично. Голова ЦПК додав, що для стягнення російських активів на користь Української державі США мають ухвалити низку додаткових законів. А визнання РФ країною-спонсоркою тероризму значно полегшить це завдання для друзів України в Конгресі.

«Одним словом, пані Мудрій варто було б зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках і нарешті зайнятися конфіскацією російських активів в Україні за санкційним механізмом», – додав Шабунін.

Він також нагадав, що скоро мине три місяці, як Верховна Рада ухвалила закон, який дозоляє українській владі конфісковувати російські активи. Однак Мін’юст, в особі Мудрої поки не подав жодної заяви до суду, яка б цього стосувалася.

«Справедливості заради, Мудра не має відношення до Малюськи. Вона – людина Єрмака, яку готують на заміну чинному міністру», – підсумував Малюська.