Путін восени планує особисто відвідати саміт G20 – президент Індонезії

Саміт «Великої двадцятки» особисто планують відвідати господар Кремля Владімір Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін, заявив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв’ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклтуейту. Саміт G20 запланований на листопад і має відбутися в Індонезії.

«Сі Цзіньпін прийде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде», – заявив Відодо.

Видання підкреслило, що президент Індонезії вперше підтвердив наміри і Путіна, і Сі відвідати саміт особисто. Вказано, що присутність їх обох призвела б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які планують особисто зустрітися вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України. Атака, яка відбулася після того, як Путін і Сі оголосили про «безмежне» партнерство стала причиною розколу G20 щодо запровадження санкцій проти Росії.

МЗС Китаю не прокоментувало плани Сі Цзіньпіна щодо поїздки на саміт. Зокрема, з початком пандемії коронавірусу він ще жодного разу не виїжджав за межі свої країни.

Речник Кремля також відмовився від коментарів. Однак, інший російський чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив виданню, що Путін планує особисто поїхати на саміт «Великої двадцятки». Зокрема, у заяві Кремля йдеться, що Путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови.

У виданні також звернули увагу, що коли Путін буде присутнім на саміті, може відбутися перша з початку вторгнення зустріч господаря Кремля та президента України Володимира Зеленського. Адже очільник української держави теж може бути на Балі.

Що стосується президента США Джо Байдена, то після повномасштабного вторгнення до України він закликав виключити РФ з G20. А офіційні особи США раніше тиснули на Індонезію, аби не пустити Путіна на саміт.

Водночас напруга також зростає між Сполученими Штатами та Китаєм, хоча Байден і Сі залишають відкритою можливість провести свою першу зустріч на полях саміту «Великої двадцятки».

Китай припинив переговори зі США щодо оборони та низки інших сфер після візиту до Тайваню спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Своєю чергою Білий дім розкритикував військові навчання Пекіна навколо острова.

«Суперництво великих країн справді викликає занепокоєння… Ми хочемо, щоб цей регіон був стабільним, мирним, щоб ми могли будувати економічне зростання. І я думаю, не тільки Індонезія: азійські країни хочуть того ж», – сказав 61-річний Джоко Відодо.