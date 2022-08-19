ООН відправить місію до Оленівки, її очолить екскомандир миротворців у Конго

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ухвалив рішення відправити місію до окупованої росіянами Оленівки Донецької області, щоб розслідувати загибель українських військовополонених.

Трагедію в колонії Гутерріш назвав «неприйнятною» і наголосив, що всі військовополонені мають отримувати захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

«Я ухвалив рішення про проведення місії. Умови проведення цієї місії було доведено Україні та Росії. Окрім умов було відзначено і склад тієї групи, яка буде залучена до реалізації розслідування. Я маю мету призначити на чолі групи генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії», - сказав Гуттеріш на брифінгу з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Кадровий військовий, Карлос дос Сантос Крус очолював миротворчі місії ООН у Конго (МОНУСКО, 2013-2015), та на Гаїті (МІНУСТА, 2007-2009). З січня до червня 2019 року працював в уряді Бразилії.

У свою чергу Зеленський закликав Гутерріша забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. «Повна правда про цей теракт має бути і буде встановлена», - додав він під час вечірнього звернення.