Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні

Станом на сьогодні РФ втратила майже 1900 танків.

Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
© КМДА, Олексій Самсонов

Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати на своїх танках відповідну динамічну броню (ERA), що пояснює їхні втрати під час російського збройного нападу на Україну, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

«При правильному використанні ERA знижує ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк. Це свідчить про те, що російські сили не виправили культуру поганого використання броні, яка бере свій початок з Першої чеченської війни в 1994 році», - зазначають в британській розвідці.

Також імовірно, що багатьом російським танковим екіпажам не вистачає умінь підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

«Ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України. Під час війни російські командири не змогли забезпечити бойову дисципліну на високому рівні. Кумулятивний ефект цих невдач, ймовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/jzP3uLWyid

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/8I1UeMp0KE

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 18, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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