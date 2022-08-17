Генсек ООН приїде на зустріч із Зеленським до Львова

Гутерріш планує обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення конфлікту з Росією, інформує ZN.ua.

Генсек ООН приїде на зустріч із Зеленським до Львова
© Сайт ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер прибуде в Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Гутерріш зустрінеться із Зеленським у Львові та обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення конфлікту з Росією.

На п’ятницю запланований візит Гутерріша до чорноморського порту Одеса, в якому, за посередництва ООН, відновлено експорт зерна.

В суботу Гутерріш вирушить до Стамбула.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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