Латвія передала Україні чотири вертольоти

Латвія передала Українській армії чотири військово-транспортні вертольоти Мі-2 та Мі-17. Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

«Повітряні сили України щойно отримали чотири гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром будуть включені до складу авіаційного парку української армії», - написав міністр у Twitter та розмістив фото вертольотів Мі-2 та Мі-17.