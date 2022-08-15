Латвія передала Україні чотири вертольоти

Латвія передала Українській армії чотири військово-транспортні вертольоти Мі-2 та Мі-17. Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

«Повітряні сили України щойно отримали чотири гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром будуть включені до складу авіаційного парку української армії», - написав міністр у Twitter та розмістив фото вертольотів Мі-2 та Мі-17.

The Ukrainian Air Force @KpsZSU has just received 4 helicopters donated by Latvia - soon to be included in the aviation fleet of the Ukrainian Army.



The West must support Ukraine until its entire territory is freed from the Russian occupation forces.

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За його словами, вертольоти допоможуть українським військовим у їх контрнаступальній операції, інформує ZN.ua .

Ukrainas Gaisa sp?ki nupat sa??mu?i 4 Latvijas d?vin?tos helikopterus, kas tuv?kaj? laik? tiks iek?auti Ukrainas armijas avi?cijas flot?.



Rietumvalstu atbalsts Ukrainai nedr?kst aps?kt, l?dz t? atbr?vos visu savu teritoriju no Krievijas okup?cijas sp?kiem! pic.twitter.com/HNULzMjgrW — Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022

«Стінгери, які ми відправили півроку тому, допомогли затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни починають контратаки в багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть військовим операціям і рятуватимуть життя!», - додав міністр оборони Латвії.

Він також наголосив на важливості підтримки України збоку Заходу, поки вся українська територія не буде звільнена від російських окупаційних військ.

«Має бути припинення вогню і російські війська мають залишити Україну. Тільки тоді можна буде говорити про змістовні переговори щодо мирного вирішення. Для Росії немає шляху назад до Європи без прощення України та власних реформ», - зазначив Артіс Пабрікс.

Міністр оборони Латвії впевнений, що тільки повна перемога України може принести стійкий мир.

«Що означає перемога України – вирішувати їй. Наше завдання – підтримати це рішення», - зазначив міністр.

За його словами, зараз недопустимо завершити війну в Україні на умовах президента Росії Владіміра Путіна.

«Якщо війна закінчиться на умовах Росії, то Путін не засвоїть правильного уроку. Якщо він побачить, що за допомогою військової сили може досягти своїх цілей і піти з рук, то війна в Європі точно не закінчиться», - резюмував міністр.