Канали, які не беруть участь у телемарафоні, можуть повернутися у цифровий етер

Шмигаль відповів на петицію із закликом повернути «Еспресо», «5 канал» та «Прямий»

Канали, які не беруть участь у телемарафоні, можуть повернутися у цифровий етер
© Офіс президента

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального зв'язку та Міністерству культури та інформаційної політики розглянути можливість повернення у цифровий етер телеканалів «Еспресо», «5 канал» і «Прямий».

У відповіді на петицію із закликом повернути канали в етер Шмигаль послався на важливість реалізації єдиної інформаційної політики держави в умовах війни.

Прем'єр нагадав, що 18 березня Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення «Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», яким передбачається об'єднання загальнонаціональних телеканалів інформаційної спрямованості в єдиний цілодобовий телемарафон «Єдині новини #UAРазом».

Виконуючи указ президента та рішення РНБО, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та супутникового зв'язку забезпечує на всіх частотах трансляцію телемарафону відповідно до графіка.

«З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, (…) доручив додатково опрацювати їх та поінформувати вас про результати», - йдеться у відповіді.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Блок рекламы


Похожие новости
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
"Поки ми їх не перетопимо...": Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть знищити російський флот"Поки ми їх не перетопимо...": Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть знищити російський флот
Українським студентам можуть дозволити виїзд за кордонУкраїнським студентам можуть дозволити виїзд за кордон
Жертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юстЖертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юст
Українські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньоУкраїнські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньо
Народний депутат Олександр Качура розповів, за яких умов в Україні можуть відбутися наступні вибориНародний депутат Олександр Качура розповів, за яких умов в Україні можуть відбутися наступні вибори
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
Україна та Грузія можуть стати членами НАТО — Курт ВолкерУкраїна та Грузія можуть стати членами НАТО — Курт Волкер
США візьмуть участь у військових навчаннях поблизу спірного кордону Індії з Китаєм — CNNСША візьмуть участь у військових навчаннях поблизу спірного кордону Індії з Китаєм — CNN
Чеського сенатора можуть позбавити мандата за поїздку до окупованого КримуЧеського сенатора можуть позбавити мандата за поїздку до окупованого Криму
Последние новости
Подгружаем последние новости