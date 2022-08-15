Канали, які не беруть участь у телемарафоні, можуть повернутися у цифровий етер

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального зв'язку та Міністерству культури та інформаційної політики розглянути можливість повернення у цифровий етер телеканалів «Еспресо», «5 канал» і «Прямий».

У відповіді на петицію із закликом повернути канали в етер Шмигаль послався на важливість реалізації єдиної інформаційної політики держави в умовах війни.

Прем'єр нагадав, що 18 березня Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення «Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», яким передбачається об'єднання загальнонаціональних телеканалів інформаційної спрямованості в єдиний цілодобовий телемарафон «Єдині новини #UAРазом».

Виконуючи указ президента та рішення РНБО, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та супутникового зв'язку забезпечує на всіх частотах трансляцію телемарафону відповідно до графіка.

«З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, (…) доручив додатково опрацювати їх та поінформувати вас про результати», - йдеться у відповіді.