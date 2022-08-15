"Коли піде Путін, може бути ще гірше": російський опозиціонер пояснив, чому

Володимир Путін, президент Росії

"Репресії стали абсолютно непередбачуваними - їх проводять, щоб боялися всі, незалежно від погонів".

Про це заявив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков в інтерв'ю «Настоящему времени» .

Коментуючи шанси незалежних опозиційних кандидатів у день єдиного голосування 11 вересня, Гудков зазначив, що може бути хтось і «проскочить», але для цієї людини означатиме, що «проблеми лише починаються».

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«Оскільки одна справа, коли ти просто активіст, можливо, тебе навіть ніхто не помітить. А коли ти всередині влади критикуєш – ти просто намалював на лобі мішень…», - пояснив Гудков, навівши приклад депутата Олексія Горінова, якого було засуджено до 7 років в'язниці за статтею про фейки про російську армію.

Горінов, за словами Гудкова, не був ні лідером протестів, ні найпопулярнішим московським політиком.

«Це говорить про те, що репресії стали абсолютно непередбачуваними. Їх проводять, щоби боялися всі, незалежно від погонів. З будь-яким може статися те саме, що і з Горіновим. Отже, я думаю, що більшість незалежних кандидатів не пройдуть "фільтр товариша майора", а ті, які пройдуть, дуже ризикують», - пояснив опозиціонер.

Також Гудков порадив усім, хто залишився у Росії і не біжить з країни «морально себе зберегти».

«Я проти всіх конфліктів, намагаюся підтримувати і тих, хто лишився, але й розумію проблеми тих, хто поїхав: сам через це пройшов. Але коли піде [Володимир] Путін, може бути ще гірше. Бо якщо зараз усі політики, журналісти, активісти та взагалі наші виборці, потенційно ядро ??нашої підтримки, раптом усі поїхали. І якщо вони всі поїдуть із країни і не будуть залучені до процесу, значить, люди проголосують за іншу партію, і явно ця партія нам не сподобається», - припустив Гудков.

Зазначимо, що Гудков проти того, щоб росіян ділили на "поганих та "хороших" і він, мовляв, навіть не знає, "звідки це пішло".


Катерина Петренко, politeka.net





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