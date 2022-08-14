ЄС та 42 країни висунули вимоги Росії щодо Запорізької АЕС

Учасники заяви наголошують, що світ не вводить в оману дезінформаційна поведінка РФ, інформує ZN.ua.

ЄС та 42 країни висунули вимоги Росії щодо Запорізької АЕС

ЄС та 42 країни закликали Росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України. Відповідну спільну заяву опубліковано у неділю на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Водночас, сама заява датована 12 серпня.

До заяви приєдналися Європейський Союз, а також окремі країни - Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембурга, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передовуМобілізація в Україні: коли військовозобов'язаних без досвіду можуть відправити на передову
У Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантівУ Глухові вчителька вела предмет "Я люблю Україну" та виправдовувала окупантів
Стівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полоненіСтівен Сігал зробив фото на тлі в'язниці в Оленівці, де загинули українські полонені
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Байден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТОБайден поставив крапку у ратифікії США членства Фінляндія і Швеції у НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мер Луцьку дав прогноз щодо можливого наступу збоку БілорусіМер Луцьку дав прогноз щодо можливого наступу збоку Білорусі
Українська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста УкраїниУкраїнська розвідка оприлюднила особисті дані льотчиків РФ, які обстрілювали міста України
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Гинуть сотнями кожної доби: зведення Генштабу щодо втрат окупантівГинуть сотнями кожної доби: зведення Генштабу щодо втрат окупантів
Окупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕСОкупанти знову розпочали обстріл Запорізької АЕС
У Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникамУ Росії рідні зеків, завербованих "кухарем Путіна" на війну, почали масово скаржитися правозахисникам
Іран розглядає пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але вимагає гарантійІран розглядає пропозиції ЄС щодо ядерної угоди, але вимагає гарантій
Взимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх прийматиВзимку у Німеччині очікують збільшення числа біженців з України і готові їх приймати
Не дійшов до Берліна: в Росії "Іскандер" влаштував смертельну ДТП, фото і відеоНе дійшов до Берліна: в Росії "Іскандер" влаштував смертельну ДТП, фото і відео
Последние новости
Подгружаем последние новости