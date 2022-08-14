ЄС та 42 країни висунули вимоги Росії щодо Запорізької АЕС

ЄС та 42 країни закликали Росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України. Відповідну спільну заяву опубліковано у неділю на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні .

Водночас, сама заява датована 12 серпня.

До заяви приєдналися Європейський Союз, а також окремі країни - Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембурга, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки.