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2022-08-14
На сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Також українські захисники «приземлили» чотири БПЛА РФ, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
За минулу добу на сході українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25, а також чотири російські БПЛА типу Орлан-10. Про це
«Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутні війська ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25», - йдеться у повідомленні.
Генштаб опублікував фото знищеної ворожої техніки.
Анастасія Гурін, ZN.ua