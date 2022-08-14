На сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

Також українські захисники «приземлили» чотири БПЛА РФ, інформує ZN.ua.

На сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
© Facebook/Генштаб ЗСУ

За минулу добу на сході українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25, а також чотири російські БПЛА типу Орлан-10. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що за минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутні війська ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу Орлан-10, з них один вночі, та штурмовик Су-25», - йдеться у повідомленні.

Генштаб опублікував фото знищеної ворожої техніки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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