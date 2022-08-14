Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив останні військові події зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бен Заїдом.

Міністри закордонних справ обговорили двосторонні відносини та шляхи їх зміцнення, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес, повідомило у п'ятницю інформаційне агентство WAM.

Під час телефонної розмови міністр ОАЕ високо оцінив угоду між Україною, Росією та Туреччиною, яку підтримала ООН , яка дозволяє відновити експорт зерна з українських портів Чорного моря.

Крім того, бен Заїд також підтвердив «повну готовність ОАЕ підтримати всі зусилля щодо пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні та досягнення політичного врегулювання кризи», передає AlArabiya .

«Дякую ОАЕ за підтримку України в рамках ООН та надання гуманітарної допомоги. Запропонував еміратській стороні взяти активну участь у Плані швидкого відновлення України», - сказав Кулеба у заяві .

У нашому розпорядженні день, UAE Foreign Minister HH Sheikh Abdullah bin Zayed і я розглянув Global Food Security. Grateful to UAE для сприяння Ukraine within UN and providing humanitarian aid. Запропонували еміраті сторони, щоб зробити активну частину в Ukraine's Fast Recovery Plan. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022

У липні ОАЕ відправили літак із 52 тоннами продовольства для підтримки українських біженців у Болгарії.

Ця допомога є частиною постійної допомоги, яку надає ОАЕ для пом'якшення гуманітарних наслідків, з якими стикаються українські біженці в країнах, сусідніх із країною, що постраждала від війни.

Минулого місяця ОАЕ відправили 27 тонн продуктів харчування та медикаментів для допомоги українським біженцям у Польщі.

Допомога була надана в рамках зобов'язання країни пожертвувати 18,3 млн дирхамів ОАЕ (5 млн доларів США) у відповідь на екстрений гуманітарний заклик Організації Об'єднаних Націй.

Міністерство інфраструктури України повідомило у суботу, що 16 суден із 450 000 тонн сільгосппродукції вийшли з морських портів України з початку серпня в рамках угоди, яка забезпечила безпечний прохід суден.

22 липня Україна та Росія підписали знакову угоду з Туреччиною та ООН , спрямовану на подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої блокуванням постачання зерна з Чорного моря.

У рамках угоди ООН усі судна інспектуються у Стамбулі Об'єднаним координаційним центром, де працюють співробітники Росії, України, Туреччини та ООН .

Їхнє основне завдання полягає у спостереженні за безпечним проходом українських суден-зерновозів за встановленими маршрутами та наглядом за їх оглядом на наявність забороненої зброї на шляху до Чорного моря та з нього.

Блокування постачання від двох найбільших у світі експортерів зерна сприяло різкому стрибку цін, внаслідок чого імпорт продовольства став непомірно дорогим для деяких найбідніших країн світу.