Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин

Міністри обговорили гуманітарну допомогу та поставки зерна, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив останні військові події зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бен Заїдом.

Міністри закордонних справ обговорили двосторонні відносини та шляхи їх зміцнення, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес, повідомило у п'ятницю інформаційне агентство WAM.

Під час телефонної розмови міністр ОАЕ високо оцінив угоду між Україною, Росією та Туреччиною, яку підтримала ООН, яка дозволяє відновити експорт зерна з українських портів Чорного моря.

Крім того, бен Заїд також підтвердив «повну готовність ОАЕ підтримати всі зусилля щодо пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні та досягнення політичного врегулювання кризи», передає AlArabiya.

«Дякую ОАЕ за підтримку України в рамках ООН та надання гуманітарної допомоги. Запропонував еміратській стороні взяти активну участь у Плані швидкого відновлення України», - сказав Кулеба у заяві.

У нашому розпорядженні день, UAE Foreign Minister HH Sheikh Abdullah bin Zayed і я розглянув Global Food Security. Grateful to UAE для сприяння Ukraine within UN and providing humanitarian aid. Запропонували еміраті сторони, щоб зробити активну частину в Ukraine's Fast Recovery Plan.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022

У липні ОАЕ відправили літак із 52 тоннами продовольства для підтримки українських біженців у Болгарії.

Ця допомога є частиною постійної допомоги, яку надає ОАЕ для пом'якшення гуманітарних наслідків, з якими стикаються українські біженці в країнах, сусідніх із країною, що постраждала від війни.

Минулого місяця ОАЕ відправили 27 тонн продуктів харчування та медикаментів для допомоги українським біженцям у Польщі.

Допомога була надана в рамках зобов'язання країни пожертвувати 18,3 млн дирхамів ОАЕ (5 млн доларів США) у відповідь на екстрений гуманітарний заклик Організації Об'єднаних Націй.

Міністерство інфраструктури України повідомило у суботу, що 16 суден із 450 000 тонн сільгосппродукції вийшли з морських портів України з початку серпня в рамках угоди, яка забезпечила безпечний прохід суден.

22 липня Україна та Росія підписали знакову угоду з Туреччиною та ООН, спрямовану на подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої блокуванням постачання зерна з Чорного моря.

У рамках угоди ООН усі судна інспектуються у Стамбулі Об'єднаним координаційним центром, де працюють співробітники Росії, України, Туреччини та ООН.

Їхнє основне завдання полягає у спостереженні за безпечним проходом українських суден-зерновозів за встановленими маршрутами та наглядом за їх оглядом на наявність забороненої зброї на шляху до Чорного моря та з нього.

Блокування постачання від двох найбільших у світі експортерів зерна сприяло різкому стрибку цін, внаслідок чого імпорт продовольства став непомірно дорогим для деяких найбідніших країн світу.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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