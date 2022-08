Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив останні військові події зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бен Заїдом.

Міністри закордонних справ обговорили двосторонні відносини та шляхи їх зміцнення, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес, повідомило у п'ятницю інформаційне агентство WAM.

Під час телефонної розмови міністр ОАЕ високо оцінив угоду між Україною, Росією та Туреччиною, яку підтримала ООН , яка дозволяє відновити експорт зерна з українських портів Чорного моря.

Крім того, бен Заїд також підтвердив «повну готовність ОАЕ підтримати всі зусилля щодо пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні та досягнення політичного врегулювання кризи», передає AlArabiya .

«Дякую ОАЕ за підтримку України в рамках ООН та надання гуманітарної допомоги. Запропонував еміратській стороні взяти активну участь у Плані швидкого відновлення України», - сказав Кулеба у заяві .

