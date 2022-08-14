Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»

Акції триватимуть також і протягом наступного тижня.

Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі»
Українці по всьому світу проходять акції
© Маріупольська міська рада

Українці у всьому світі вийшли на акції з вимогою міжнародних організацій не допустити протизаконного судилища над захисниками «Азовсталі». Повідомляють у Маріупольській міській раді.

Українці проводять мітинги по різних куточках світу під офісами міжнародних організацій - ООН, Amnesty International, Міжнародного Червоного Христа.

«Сьогодні Росія хоче провести міжнародний кримінальний злочин. Наше завдання зробити так, аби підняти цілий світ на захист наших полонених героїв. Важливо, щоб нас почули світові організації. Адже вони були створені, щоб гарантувати безпеку полонених. Тому мають примусити РФ виконувати Женевську конвенцію», - розповіла одна з організаторок акцій - маріупольський громадський діяч Галина Однорог.

Українці проводять акції із закликами захистити наших полонених. Мітинги проходять у Празі, Кракові, Гамбурзі, Женеві, Нью-Йорку, Вінчестері, Лондоні.

Організатори також анонсували проведення заходів у інших містах упродовж наступного тижня.


Артем Руденко, ZN.ua





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