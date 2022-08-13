Європа — це не супермаркет, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення подякував Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста.

«Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії — як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії», — зауважив він.

На переконання Зеленського, люди, які потребують захисту, яких переслідують в Росії, життю яких загрожує небезпека, існують. Вони мають отримати допомогу через існуючі юридичні механізми: через біженство, через надання притулку та інші.

«Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватись відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна», — пояснив він.