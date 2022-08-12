Українські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньо
Скромні підйомні стали інструментом тиску на українських біженців, інформує
У Росії проблеми українських біженців, яких вивезли з України через війну, не вирішуються. Як мінімум, багато хто не отримує обіцяних їм підйомних. Крім того, ці гроші стали інструментом тиску на біженців, пише російська служба
Видання провело розслідування та з'ясувало:
- Українцям у Росії оформлюють картки в "Сбербанку" та обіцяють протягом двох тижнів або місяця перерахувати на них одноразову допомогу 10 тисяч рублів (щоб перевести в гривні зазвичай цю суму ділять на два – ред.). Найчастіше це затягується на невизначений термін. Хоча на підйомні із резервного фонду виділили понад 7 млрд рублів.
- Підйомні вже стали інструментом тиску на біженців. Після подання заяви на виплати українців викликають до СК і допитують: наприклад, у кримінальній справі, яку було заведено ще 8 років тому. У 2015 році в ньому вже було понад 68 тисяч свідків та майже 18 тисяч потерпілих.
Також про те, з якими труднощами зіткнулися біженці, пише видання
Біженці скаржаться, що їх «першочергові потреби у воді, харчуванні, медичній допомозі, засобах особистої гігієни, побутової хімії, послуг зв'язку, транспорту не забезпечуються або забезпечуються недостатньо».
Як пише видання, за словами біженців, місцева адміністрація запровадила незаконні побори: за фотографію на документи вимагають заплатити 150 рублів, а анкету для отримання держдопомоги видають в обмін на 50 аркушів паперу. Крім того, у скарзі йдеться, що деякі біженці досі не отримали виплати у розмірі 10 тис. руб.