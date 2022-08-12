Українські біженці в Росії: "підйомні" можуть не виплатити, а водою та їжею забезпечують недостатньо

У Росії проблеми українських біженців, яких вивезли з України через війну, не вирішуються. Як мінімум, багато хто не отримує обіцяних їм підйомних. Крім того, ці гроші стали інструментом тиску на біженців, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Видання провело розслідування та з'ясувало:

Українцям у Росії оформлюють картки в "Сбербанку" та обіцяють протягом двох тижнів або місяця перерахувати на них одноразову допомогу 10 тисяч рублів (щоб перевести в гривні зазвичай цю суму ділять на два – ред.). Найчастіше це затягується на невизначений термін. Хоча на підйомні із резервного фонду виділили понад 7 млрд рублів.

Підйомні вже стали інструментом тиску на біженців. Після подання заяви на виплати українців викликають до СК і допитують: наприклад, у кримінальній справі, яку було заведено ще 8 років тому. У 2015 році в ньому вже було понад 68 тисяч свідків та майже 18 тисяч потерпілих.

Також про те, з якими труднощами зіткнулися біженці, пише видання КоммерсантЪ.

Біженці скаржаться, що їх «першочергові потреби у воді, харчуванні, медичній допомозі, засобах особистої гігієни, побутової хімії, послуг зв'язку, транспорту не забезпечуються або забезпечуються недостатньо».

Як пише видання, за словами біженців, місцева адміністрація запровадила незаконні побори: за фотографію на документи вимагають заплатити 150 рублів, а анкету для отримання держдопомоги видають в обмін на 50 аркушів паперу. Крім того, у скарзі йдеться, що деякі біженці досі не отримали виплати у розмірі 10 тис. руб.