"Нечувана поразка": після вибухів у Криму в російському командуванні "полетіли голови", подробиці

Після вибухів на морській авіабазі в Криму командувача Чорноморського флоту РФ Осипова зняли з посади.

Після потужних вибухів на військовій авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму, де базується 43 морський штурмовий авіаполк, був знятий з посади командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Ігор Осипов. На його місце швидко поставили нового командувача – віце-адмірала Віктора Соколова.

Про це із посиланням на дані російських джерел розповів журналіст Юрій Бутусов. За його словами, такі кадрові перестановки – найкращий сигнал про те, що вибухи на авіабазі у Криму мають катастрофічні наслідки для армії Росії.

"На авіабазі базується головна ударна сила Чорноморського флоту – 43-й морський штурмовий авіаполк. 9 серпня внаслідок одночасних вибухів двох складів зберігання боєприпасів за даними космічних знімків було знищено за мінімальними оцінками 8 російських бойових літаків, за даними Генштабу ЗСУ – 9 літаків. -й полк розгромлений. Знищена приблизно половина боєздатних літаків і більша частина дуже дорогого боєкомплекту, завдано важкої шкоди інфраструктурі авіабази", - написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що Міноборони Росії взагалі не визнало жодних втрат, а дані знімків із супутників вони просто ігнорують та ніяк не коментують. Їм простіше вдавати, що нічого не сталося, навіть незважаючи на те, що світ говорить про успішну атаку ЗСУ на російську авіабазу.

Бутусов вважає, що у Кремлі показують абсолютну безпорадність і здають навіть у інформаційній війні. Виявляється, росія не здатна надійно захищати Крим.