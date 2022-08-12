Німецького підполковника запасу звинувачують у шпигунстві на користь Росії

Своє бажання шпигувати на користь РФ обвинувачений пояснює симпатією до неї, інформує ZN.ua.

65-річний підполковник запасу бундесверу Ральф Г. з 2014 року працював на російську військову розвідку ГРУ. У четвер у Дюссельдорфі відбувся суд над ним, повідомляє “Голос Америки” з посиланням на німецьке інформагентство dpa.

Повідомляється, що обвинувачений працював в американській компанії та забезпечував ГРУ інформацією з публічних та непублічних джерел, включаючи приватні контактні дані високопоставлених німецьких військових.

За словами прокурора, він також надав ГРУ “огляди безпекової та оборонної політики США та їх західних союзників”.

Федеральні прокурори стверджують, що обвинувачений знав, що має справу з російською розвідкою. Допомагати їй – мабуть, безкоштовно – його спонукала симпатія до Росії.

Військова контррозвідка Німеччини запідозрила його у шпигунській діяльності у 2018 році, хоча обшук у його будинку було проведено лише через два роки.

Dpa з посиланням на речника регіонального суду Дюссельдорфа повідомило, що обвинувачений частково визнав висунуті проти нього звинувачення.

Останнім часом Німеччина виявила на своїй території кілька людей, які підозрюються у роботі на російську розвідку.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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