Мережко закликав переглянути партнерські відносини з Китаєм після заяв про винуватця війни

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм, який вважався стратегічним партнером, після заяви посла КНР у Москві із звинуваченням, що "головним винуватцем" повномасштабного російського нападу на Україну є США .

«Неправдиві заяви і фраза представника Китая про «сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз» ставлять під значний сумнів статус КНР як «стратегічного партнера» України. Очевидно, прийшов час переглянути цей статус», - написав Мережко у Facebook .

За його словами, такий палкий партнер держави-агресора «без кордонів» не може бути одночасно стратегічним партнером України.

«Треба робити відповідні висновки», - додав він.