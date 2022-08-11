Мережко закликав переглянути партнерські відносини з Китаєм після заяв про винуватця війни

За словами голови зовнішньополітичного комітету ВРУ, Китай поводиться як стратегічний партнер Росії, інформує ZN.ua.

Мережко закликав переглянути партнерські відносини з Китаєм після заяв про винуватця війни
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Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко закликав переглянути відносини України з Китаєм, який вважався стратегічним партнером, після заяви посла КНР у Москві із звинуваченням, що "головним винуватцем" повномасштабного російського нападу на Україну є США.

«Неправдиві заяви і фраза представника Китая про «сили, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз» ставлять під значний сумнів статус КНР як «стратегічного партнера» України. Очевидно, прийшов час переглянути цей статус», - написав Мережко у Facebook.

За його словами, такий палкий партнер держави-агресора «без кордонів» не може бути одночасно стратегічним партнером України.

«Треба робити відповідні висновки», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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