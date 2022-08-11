Понад 120 "прильотів": ворог завдав масованого удару по Дніпропетровській області, фото

У ніч на четвер, 11 серпня, росіяни завдали масованого удару по Дніпропетровській області. У Нікопольському районі зафіксовано 120 "прильотів" з "Градів", у Нікополі, який окупанти регулярно обстрілюють, загинули двоє людей, ще семеро поранені, серед них 13-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко, інформує Апостроф .

У Нікополі пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Крім того, пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та машини. Снарядами перебито лінію електропередач, без світла залишилося понад 6 тисяч жителів міста.

У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. Без електрики залишилося близько 1000 людей.

У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Зайнялося кілька пожеж, їх загасили рятувальники. Люди не постраждали.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді: пошкоджено млин та будинки. Постраждали чоловік та дружина – жінка потрапила до лікарні.

У Дніпровському районі також зафіксовано "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Жителі міста повідомляють, що чули звук вибуху близько 4:30.

Відео зі звуком вибуху у Дніпрі публікує Telegram -канал "Дніпро Оперативний".