Вже 43 000 окупантів загинули на війні в Україні: зведення Генштабу

За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 43 тисячі своїх військових, а також тисячі одиниць військової техніки. Збройні Сили України продовжують знищувати бойовий потенціал ворога, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати противника станом на 11 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1846 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ? 4100 (+14) од,
  • артилерійських систем – 974 (+3) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 134 (+1) од,
  • літаків – 232 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
  • крилаті ракети - 185 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.


Ліза Бровко, Апостроф





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