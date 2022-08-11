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2022-08-11
Вже 43 000 окупантів загинули на війні в Україні: зведення Генштабу
За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 43 тисячі своїх військових, а також тисячі одиниць військової техніки. Збройні Сили України продовжують знищувати бойовий потенціал ворога, інформує
Про загальні бойові втрати противника станом на 11 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 1846 (+14) од,
- бойових броньованих машин ? 4100 (+14) од,
- артилерійських систем – 974 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 134 (+1) од,
- літаків – 232 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,
- спеціальна техніка - 90 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф