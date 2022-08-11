Вже 43 000 окупантів загинули на війні в Україні: зведення Генштабу

За час повномасштабної російсько-української війни країна-терорист Росія втратила близько 43 тисячі своїх військових, а також тисячі одиниць військової техніки. Збройні Сили України продовжують знищувати бойовий потенціал ворога, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати противника станом на 11 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 43000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 1846 (+14) од,

бойових броньованих машин ? 4100 (+14) од,

артилерійських систем – 974 (+3) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 134 (+1) од,

літаків – 232 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),

крилаті ракети - 185 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13) од,

спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.