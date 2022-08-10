Очільник Пентагону прибув до Латвії, де обговорить підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Латвії, аби, серед іншого, обговорити важливість продовження підтримки України. Про це очільник Пентагону сам повідомив у Twitter.
«Приземлився у Ризі, Латвія. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні», – йдеться у повідомленні.
Wheels down in Riga, Latvia. I’m looking forward to meeting with senior leaders of the Latvian government to discuss security in the region and the importance of continuing to provide support to Ukraine. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a