Українські військові відбили спроби штурму окупантів на трьох напрямках в Луганській області

Збройні сили України у вівторок, 9 серпня, в Луганській області відбили три спроби штурму окупантів, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Українські військові знешкодили декілька розвідувальних груп противника.

"Не можуть росіяни похизуватися обіцяними успіхами на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону", - наголосив Гайдай.

Російські війська за минулу добу здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Окупанти також обстрілювали населені пункти Луганської області з танків, артилерії та мінометів.