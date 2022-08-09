У СДПН ухвалили рішення щодо членства Герхарда Шредера в партії

Німецькі соціал-демократи вирішили, що дії екс-канцлера, зокрема його зв'язку з Путіним, і робота в російському енергосекторі не порушують партійних правил, інформує ZN.ua.

У СДПН ухвалили рішення щодо членства Герхарда Шредера в партії
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У керівництві СДПН – партії канцлера Німеччини Олафа Шольца – відхилили пропозицію виключити з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його тісні зв'язки з Путіним та енергетичним сектором РФ, повідомляє “Голос Америки” з посиланням на інформагентство dpa.

Перед тим, як винести остаточний вердикт, арбітражний комітет лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини розглянув 17 заяв від членів партії з проханням провести розгляд.

Давні зв'язки Шредера з російським енергетичним сектором та його відмова повністю дистанціюватися від президента Володимира Путіна після російського вторгнення в Україну призвели до того, що його політичну репутацію було підірвано. Проте комітет СДПН вирішив, що дії Шредера не порушують партійні правила, повідомило dpa.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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