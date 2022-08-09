У СДПН ухвалили рішення щодо членства Герхарда Шредера в партії

У керівництві СДПН – партії канцлера Німеччини Олафа Шольца – відхилили пропозицію виключити з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його тісні зв'язки з Путіним та енергетичним сектором РФ , повідомляє “Голос Америки” з посиланням на інформагентство dpa.

Перед тим, як винести остаточний вердикт, арбітражний комітет лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини розглянув 17 заяв від членів партії з проханням провести розгляд.

Давні зв'язки Шредера з російським енергетичним сектором та його відмова повністю дистанціюватися від президента Володимира Путіна після російського вторгнення в Україну призвели до того, що його політичну репутацію було підірвано. Проте комітет СДПН вирішив, що дії Шредера не порушують партійні правила, повідомило dpa.