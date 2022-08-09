"Я попереджав по-хорошому": Віталій Кім звернувся до українців із важливою заявою

"Я попереджав по-хорошому": Віталій Кім звернувся до українців із важливою заявою

У Миколаєві посилять контроль на дорогах через зростання порушень правил дорожнього руху

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім і зазначив, що насамперед заходи направлені на військовослужбовців.

Звернення з'явилося в телеграм канали чиновника.

«Ніч пройшла спокійно, дякую Святому Миколаю. Що хочу сказати – у нас два тижні буде відпрацювання правил дорожнього руху, насамперед нашими Збройними силами, бо збільшилася кількість порушень. Я попереджав по-доброму. Два тижні поліція спільно з ВСП відпрацьовуватиме» - заявив Віталій Кім.

Крім того, голова Миколаївської ОВА повідомив, що на 9 серпня росіяни знову завдали ракетних ударів по місту та області.

За його інформацією, близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілом був населений пункт Лимани у Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.


Ирина Юрченко, politeka.net





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