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2022-08-09
На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон
Ця кількість є приблизною, та може виявитися більшою чи меншою, інформує
Фото ілюстративне© Минобороны РоSSии/t.me
Цілком імовірно, що в ході повномасштабної війни проти України вже загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч російських військових. Таку оцінку висловив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кол під час брифінгу в Пентагоні, пише
«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч людей протягом менш ніж шести місяців», – сказав він.
Кол зазначив, що це число включає як поранених, так і вбитих під час бойових дій солдатів РФ. Воно поки є приблизним і може виявитися дещо вищим або нижчим.
Максим Царук, ZN.ua