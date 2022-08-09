На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон

Цілком імовірно, що в ході повномасштабної війни проти України вже загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч російських військових. Таку оцінку висловив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кол під час брифінгу в Пентагоні, пише CNN .

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч людей протягом менш ніж шести місяців», – сказав він.