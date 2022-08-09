На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон

Ця кількість є приблизною, та може виявитися більшою чи меншою, інформує ZN.ua.

На війні в Україні загинули чи отримали поранення вже 70-80 тисяч росіян – Пентагон
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Цілком імовірно, що в ході повномасштабної війни проти України вже загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч російських військових. Таку оцінку висловив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кол під час брифінгу в Пентагоні, пише CNN.

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч людей протягом менш ніж шести місяців», – сказав він.

Кол зазначив, що це число включає як поранених, так і вбитих під час бойових дій солдатів РФ. Воно поки є приблизним і може виявитися дещо вищим або нижчим.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться"Путін сказав - не рахувати втрати": рф може вдарити ракетами по Криму, за яких умов на це зважаться
Блок рекламы


Похожие новости
Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу УкраїніЗалужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі військову допомогу Україні
Експерт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигунЕксперт пояснив, чи загрожує Україні запущений Росією супутник-шпигун
Більшість росіян не готові особисто йти на війну, охочих допомогти армії РФ матеріально теж небагато — опитуванняБільшість росіян не готові особисто йти на війну, охочих допомогти армії РФ матеріально теж небагато — опитування
Запорізька АЕС на межі блекауту: Енергоатом наполягає на ультимативному виведенні росіян зі станціїЗапорізька АЕС на межі блекауту: Енергоатом наполягає на ультимативному виведенні росіян зі станції
В Україні фокус війни змістився на південний напрямок – ПентагонВ Україні фокус війни змістився на південний напрямок – Пентагон
Прем'єр-міністр Естонії розповіла про горе, яке росіяни принесли до її родини: "Моя мама..."Прем'єр-міністр Естонії розповіла про горе, яке росіяни принесли до її родини: "Моя мама..."
Поїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантівПоїдуть додому у чорних пакетах: в Україні ліквідували ще 300 російських окупантів
США поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до нихСША поки не постачатимуть Україні нові HIMARS, але відправлять більше ракет до них
Мобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітейМобілізація в Україні: як призивають громадян, які мають маленьких дітей
В Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянамВ Кремлі відреагували на заклики деяких країн скасувати видачу віз росіянам
Последние новости
Подгружаем последние новости