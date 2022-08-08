Для нас такі візити дуже цінні: Зеленський прокоментував приїзд акторки Джессіки Честейн в Україну

Відома американська акторка Джессіка Честейн слідом за Анджеліною Джолі приїхала до України. Знаменитість у такий спосію висловила солідарність з українським народом та підтримала нашу країну у боротьбі з російським агресором.

Спершу зірка відвідала дітей в Охмадиті. Співробітники розповіли про роботу медичного центру, також акторка поспілкувалася з дітками та вручила їм подарунки, інформує Апостроф.

Після цього Честейн відправилась в художню галерею "ПінчукАрТЦентр". Там вона відвідала виставку, яка присвячена жахливим наслідкам російської окупації.

Також голлівудська акторка приїхала в Ірпінь, де на власні очі побачила, що загарбники зробили з колись затишним та процвітаючим містечком під Києвом.

"Разом із заступником голови Київської ОВА Віталієм Власюком Джессіка Честейн навідалася до однієї з ірпінських сімей, яка втратила житло під час російських обстрілів мирних будинків. Від свідків жахливих подій вона почула про факти воєнних злочинів окупаційних військ та все, що довелося пережити мирним людям під час воєнних дій у місті", – повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Крім того, Джессіка Честейн зустрілася з Володимиром Зеленським і главою ОПУ Андрієм Єрмаком. Президент України подякував знаменитості за підтримку нашої держави з перших днів війни та наголосив, що такі візити є дуже цінними.

"Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні", - написав Зеленський у Instagram. Він також оприлюднив спільні фото з акторкою, зроблені під час зустрічі.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Єрмак повідомив, що під час зустрічі з президентом вони обговорили підтримку України та українців у війні проти країни-агресорки РФ.

"Дуже важливо, що всесвітньо відомі люди підтримують нашу державу у боротьбі за свободу. Завдяки цьому про події в Україні й злочини росіян знає весь світ. Правда на нашому боці. Вдячний за те, що Джессіка Честейн зголосилася приїхати до Києва. Слава Україні", - написав він.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Джессіка Честейн - американська акторка театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку ста найвпливовіших людей року за версією Time. Відома своїми ролями у серіалі "Сцени подружнього життя", фільмах "Очі Таммі Фей", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", Гра Моллі" та багато інших. За виконання ролі Теммі Фей у біографічній драмі "Очі Теммі Фей" отримала премію "Оскар".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official


Любов Блажко, Апостроф





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