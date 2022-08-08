Єлизавета II перерве "відпустку" для зустрічі з новим прем'єром

Королева Великобританії Єлизавета II планує перервати "відпустку" у Шотландії, щоб доручити новому прем'єр-міністру сформувати уряд, повідомляє Daily Mail із посиланням на джерело.

Борис Джонсон оголосив, що піде у відставку 6 вересня, цього ж дня він офіційно подасть прохання про відставку королеві. Потім монарх "запросить" кандидата, що переміг, від консерваторів стати прем'єр-міністром і оголосить його ім'я.

Як зазначає джерело, королева повертається із замку Балморал на початку жовтня, але цього року вона зробить виняток і приїде до Лондона.



"Її величність не очікує, що новий прем'єр-міністр приїде до Шотландії, тож планує приїхати для зустрічі з ним", – цитує газета джерело.



За даними видання, візит королеви для вітання нового прем'єра не буде довгим, після цього вона повернеться до Шотландії.