Єлизавета II перерве "відпустку" для зустрічі з новим прем'єром

Борис Джонсон оголосив, що піде у відставку 6 вересня.

Єлизавета II перерве
© Daily Mail

Королева Великобританії Єлизавета II планує перервати "відпустку" у Шотландії, щоб доручити новому прем'єр-міністру сформувати уряд, повідомляє Daily Mail із посиланням на джерело.

Борис Джонсон оголосив, що піде у відставку 6 вересня, цього ж дня він офіційно подасть прохання про відставку королеві. Потім монарх "запросить" кандидата, що переміг, від консерваторів стати прем'єр-міністром і оголосить його ім'я.

Як зазначає джерело, королева повертається із замку Балморал на початку жовтня, але цього року вона зробить виняток і приїде до Лондона.

"Її величність не очікує, що новий прем'єр-міністр приїде до Шотландії, тож планує приїхати для зустрічі з ним", – цитує газета джерело.

За даними видання, візит королеви для вітання нового прем'єра не буде довгим, після цього вона повернеться до Шотландії.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиціНенсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
Друг путіна знову завів пісню про мир: Орбан відзначився новим "закидом" проти УкраїниДруг путіна знову завів пісню про мир: Орбан відзначився новим "закидом" проти України
У Росії вибухнули новими погрозами за постачання Києву озброєньУ Росії вибухнули новими погрозами за постачання Києву озброєнь
Перші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента ТуреччиниПерші поставки зерновим коридором з України очікуються протягом двох тижнів – спікер президента Туреччини
Новим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTLНовим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTL
Росія визначилася з новими цілями на Донбасі: свіжі карти бойових дійРосія визначилася з новими цілями на Донбасі: свіжі карти бойових дій
США пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу РосіїСША пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу Росії
Під час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Байден звинуватив його у вбивстві журналіста Джамала ХашоггіПід час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Байден звинуватив його у вбивстві журналіста Джамала Хашоггі
Ми відновимо все зруйноване, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління — ЗеленськийМи відновимо все зруйноване, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління — Зеленський
Російським офіційним особам немає місця на міністерській зустрічі «Великої двадцятки» – голова Мінфіну СШАРосійським офіційним особам немає місця на міністерській зустрічі «Великої двадцятки» – голова Мінфіну США
Последние новости
Подгружаем последние новости