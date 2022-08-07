Херсонська область на межі медикаментозної кризи

Ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій Херсонської області зросла до 7-9 тисяч гривень за одну особу, інформує ZN.ua.

Херсонська область на межі медикаментозної кризи

Херсонська область на межі медикаментозної кризи. Жителям не вистачає ліків від хронічних хвороб, заявив в ефірі телемарафону депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"На сьогодні Херсонська область, фактично, на межі медикаментозної кризи. Ліки для лікування хронічних захворювань практично не доступні людям. Люди помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки", - зазначив він.

Війська РФ заблокували в'їзд на тимчасово окупованому РФ Херсонську область для для представників міжнародних організацій. За його словами, лише завдяки волонтерам доставляються ліки. На зворотньому шляху волонтери вивозять людей, які не можуть заплатити за виїзд з окупованих територій.

За інформацією місцевих жителів, ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій через Василівку підвищилась з п'яти до семи-дев'ятитисяч гривень за одну особу.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
У селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиціУ селі під Києвом упіймали групу диверсантів: фото, відео та перші подробиці
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано близько 200 "прильотів"Окупанти обстріляли Сумську область: зафіксовано близько 200 "прильотів"
Війська РФ обстріляли Миколаївську область: одна людина загинулаВійська РФ обстріляли Миколаївську область: одна людина загинула
Війська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — НацполіціяВійська РФ за минулу добу 40 разів обстріляли Донецьку область, є загиблі та поранені — Нацполіція
Окупанти обстріляли Харківську область: постраждала цивільна інфраструктураОкупанти обстріляли Харківську область: постраждала цивільна інфраструктура
Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 50 "прильотів"Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано понад 50 "прильотів"
Війська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВАВійська РФ обстріляли Харків та область, є постраждалі та загиблий — голова ОВА
Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіянДеокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян
РФ стягує інженерні війська в Херсонську областьРФ стягує інженерні війська в Херсонську область
Росіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулисяРосіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулися
Окупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометівОкупанти обстріляли Сумську область із артилерії та мінометів
Последние новости
Подгружаем последние новости