Херсонська область на межі медикаментозної кризи. Жителям не вистачає ліків від хронічних хвороб, заявив в ефірі телемарафону депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"На сьогодні Херсонська область, фактично, на межі медикаментозної кризи. Ліки для лікування хронічних захворювань практично не доступні людям. Люди помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки", - зазначив він.

Війська РФ заблокували в'їзд на тимчасово окупованому РФ Херсонську область для для представників міжнародних організацій. За його словами, лише завдяки волонтерам доставляються ліки. На зворотньому шляху волонтери вивозять людей, які не можуть заплатити за виїзд з окупованих територій.

За інформацією місцевих жителів, ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій через Василівку підвищилась з п'яти до семи-дев'ятитисяч гривень за одну особу.