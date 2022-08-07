Ізраїль ліквідував ватажка південного крила «Ісламського Джихаду»: з Сектору Гази відповідають обстрілами

Халеда Мансура поцілили безпосередньо в його будинку

Ізраїль ліквідував ватажка південного крила «Ісламського Джихаду»: з Сектору Гази відповідають обстрілами
Ліквідовано Халеда Мансура
© ЦАХАЛ

Військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердили ліквідацію начальника Південного крила терористичної організації «Ісламський джихад» Халеда Мансура. Про це повідомляє ЦАХАЛ в офіційному Telegram-каналі.

«Халеда Мансура, командувача дивізією «Південна Газа» «Ісламського джихаду», ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ його тіло вночі дістали з-під руїн його будинку в Рафіаху.

Також повідомляється, що Сили безпеки Ізраїлю заарештували чергового лідера терористичної організації «Ісламський джихад» Насера Амара у його будинку в районі Дженіна.

«Ісламський джихад» активно відповідає обстрілами Ізраїлю. Так, за повідомленням ЦАХАЛу, за час з початку операції проти «Ісламського джихаду» під назвою «Світанок», з території Сектору Гази було випущено 585 ракет, більшість з яких було ліквідовано.

ЦАХАЛ


Артем Руденко, ZN.ua





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