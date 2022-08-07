Путін розраховує на безкарність — прем’єр-міністр Естонії

Каллас наголосила, що потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Росії до відповідальності, інформує ZN.ua.

Путін розраховує на безкарність — прем’єр-міністр Естонії
© Википедия

Російський президент Владімір Путін розраховує на безкарність. Саме безкарність злочинів комуністичного режиму і є однією з головних причин руйнівної та геноцидної війни на території Європи. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

З такою заявою Каллас виступила у Швейцарії на церемонії отримання Європейської премії політичної культури. Каллас отримала премію за політичну сміливість у протистоянні агресії РФ та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді країн Заходу.

Прем’єр-міністр Естонії нагадала, що її країна використала невелике вікно можливостей після звільнення від радянської окупації, щоб повернути собі місце в демократичному світі. Каллас вважає, що сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм.

«Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими», - підкреслила вона.

На думку Каллас, агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей.

«Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними», - додала прем'єр-міністр.

Вона підкреслила, що саме безкарність злочинів комуністичного режиму і стала однією з головних причин того, що Європа знову зіштовхнулася із руйнівною та геноцидною війною.

Каллас наголосила, що на додаток до розслідування воєнних злочинів потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Росії до відповідальності.

«Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані», - додала вона.

Прем’єр-міністр Естонії вважає, що на європейців також чекають важкі часи, але це неможливо порівняти з ціною, яку заплатила Україна людськими життями та зруйнованими містами через агресію Кремля.

На думку Каллас, на карту поставлено долю не лише однієї суверенної та хороброї європейської нації. Наразі весь порядок, заснований на правилах, знаходиться під ударом.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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