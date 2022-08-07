Щонайменше десять російських генералів загинуло в Україні – британська розвідка

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, керівництво Збройних сил РФ зазнало кадрових перестановок. Причиною звільнення щонайменше шістьох російських командирів від лютого поточного року, є низька ефективність армії та неможливість виконання поставлених завдань, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, у травні 2022 року з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко. Тоді як генерал-полковник Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, не брав участі у святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі в липні. Імовірно його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.