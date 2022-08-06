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2022-08-06
Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова
Загарбники можуть провести судилище вже у вересні
Окупанти готують "суд" над українськими воїнами© Маріупольська міська рада
Росіяни та колаборанти в окупованому Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя з посиланням на міського голову Вадима Бойченка
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«Діаметр арматури - 20 мм», - додали в міскраді та навели фото у підтвердження своїх слів.
За інформацією представників української влади, загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над українськими захисниками.
Артем Руденко, ZN.ua