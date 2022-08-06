Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова

Росіяни та колаборанти в окупованому Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя з посиланням на міського голову Вадима Бойченка

За повідомленням міськради безпосередньо в даний момент на сцені Маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

«Діаметр арматури - 20 мм», - додали в міскраді та навели фото у підтвердження своїх слів.

За інформацією представників української влади, загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над українськими захисниками.