Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова

Загарбники можуть провести судилище вже у вересні

Окупанти у Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками – міський голова
Окупанти готують "суд" над українськими воїнами
© Маріупольська міська рада

Росіяни та колаборанти в окупованому Маріуполі планують провести самосуд над українськими захисниками. Про це повідомляє Міська рада Маріуполя з посиланням на міського голову Вадима Бойченка

За повідомленням міськради безпосередньо в даний момент на сцені Маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

«Діаметр арматури - 20 мм», - додали в міскраді та навели фото у підтвердження своїх слів.

За інформацією представників української влади, загарбники планують у вересні влаштувати показовий «суд» над українськими захисниками.


Артем Руденко, ZN.ua





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