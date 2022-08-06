Мобілізація українців з хворобами: як оскаржити рішення комісії та уникнути призову в армію

Загальна мобілізація стала серйозним питанням для людей із хворобами. Багато українців заявляють, що їх призивають до армії, незважаючи на нездужання. Стало відомо, як за станом здоров'я уникнути служби у ЗСУ.

Мобілізація українців з хворобами: як оскаржити рішення комісії та уникнути призову в армію

За законом, мобілізація не повинна стосуватися українців, які мають серйозні захворювання. Їх перелік досить великий – йдеться про фізичні та психологічні проблеми. Правозахисниця Вікторія Тютюнникова повідомила, як чинити, якщо у військкоматі не звертають уваги на недуги військовозобов'язаних. Вона уточнила, що такі випадки не можна назвати масовими.

"Поки людина не отримає статусу непридатного до служби - вона вважається придатною. Тимчасова непридатність тягнеться до того моменту, поки не з'явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна - її не можуть мобілізувати", - сказала Тютюнникова.

За словами юристки, таке трапляється, якщо громадянин України під час вручення повістки не надав висновку щодо стану свого здоров'я. Медичні довідки необхідно пред'явити після прибуття до центру комплектування. Українці після вручення повісток мають пройти обов'язкову медкомісію, без якої мобілізація неможлива.

"Якщо людина отримала помилковий висновок, де зазначено, що вона придатна, відповідно, потрібно оскаржити висновок ВЛК", - пояснила Вікторія Тютюнникова.

Мобілізація українців з хворобами: як оскаржити рішення комісії та уникнути призову в армію

Заключення ВЛК можна оскаржити в адміністративному порядку. Для цього потрібно звернутися до військової лікарської комісії вищого рівня.

Може знадобитися оскарження у судовому порядку. З цією метою необхідно подати відповідну заяву про перегляд рішення ВЛК та вказати причину перегляду. Також обов'язково потрібно надати всі документи медкомісії та результати попередніх медичних досліджень.

"До адміністративного суду потрібно звернутися за місцем проживання позивача або місцезнаходження військово-лікарської комісії з позовною заявою", - підсумувала правозахисниця.

Вона наголосила, що оцінка стану здоров'я українця не входить до повноважень суду. Тому як доказову базу для розгляду заявникам слід надавати медичні висновки.

Раніше в РНБО звернулися до ухилистів від мобілізації: їх попросили перестати ховатися під жіночими спідницями.


Ловіцька Леся, Тудей





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