Ізраїль розпочинає широкомасштабну повітряну операцію проти "Ісламського джихаду" в Секторі Гази

Армія Ізраїлю розпочинає широкомасштабну повітряну операцію проти "Ісламського джихаду" в Секторі Гази. Про це заявили в Міністерстві оборони країни.

Міністр оборони Бенні Ганц провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Міністр Ганц підкреслив, що Держава Ізраїль працює над захистом своїх громадян і діятиме рішуче та з якомога більшою точністю проти терористів та їх інфраструктури для досягнення своїх цілей», – додається у заяві.

За повідомленням Міноборони Ізраїлю, лише за дві години цієї ночі з Гази по Ізраїлю була випущена 71 ракета. Дев’ять із цих ракет впали в Секторі Газа.

«Ракети терористів загрожують невинним мирним жителям — як Ізраїлю, так і Гази», - заявили в Міноборони країни.

Також за повідомленням The Times of Israel стало відомо, що влада Тель-Авіва розпорядилася відкрити громадські бомбосховища.

А ще раніше Міністр оборони затвердив наказ про призов до 25 000 резервістів "для оперативних цілей".