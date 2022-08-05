Військовим треба дати можливість спокійно робити ту роботу, яку вони вміють роблять, - військовий Євген Дикий

Публіцист та військовий Євген Дикий розповів, що приклад військових невдач росіян показав, до чого призводить ситуація, коли політика втручається у військову справу.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Что дальше?» із Вікторією Панченко .

«Може так скластися, що політики почнуть ставити завдання військовим та кричати «Дайте нам терміново Херсоне! Його вимагають люди!» – так не можна. Військовим потрібно дати можливість спокійно робити ту роботу, яку вони вміють робити», - наголосив Євген Дикий.

За словами військового, дуже важливо, щоб політики не починали керувати військовими для досягнення своїх політичних завдань і тим більше ставити терміни виконання.

«Це дуже погана практика і на прикладі росіян ми бачили, до чого це призводить, коли політичні завдання нарізають, не спитавши військових, чи є у них достатній ресурс, щоб це виконати», - сказав Євген Дикий.

Як зазначив військовий, не треба поспішати розпочинати будь-який наступ, як би політики не тиснули на військове командування, а треба якісно готуватися і тоді наступ буде дуже ефективним.