Окупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВА

Вночі війська РФ били касетними боєприпасами з РСЗВ.

Окупанти зранку обстріляли Миколаїв ствольною далекобійною артилерією «Піон» — голова ОВА
Фото ілюстративне
© ДСНС України

Вночі та зранку, 5 серпня, війська РФ обстріляли Корабельний район Миколаєва. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Також унаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків сталася пожежа на відкритій території. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Крім того, за попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі Корабельний район окупанти атакували касетними боєприпасами з РСЗВ, а зранку використали ствольну далекобійну артилерію «Піон».

Також Кім розповів про ситуацію в області.

За його словами, у Миколаївському районі ввечері, 4 серпня, о 19:10 в с. Парутине Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу отримали поранення троє людей.

А вже сьогодні о 03:05 були зафіксовані обстріли с. Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок та приватне сільськогосподарське підприємство, також пошкоджено автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 5 серпня загарбники обстріляли с. Шевченкове Шевченківської громади. Окупанти пошкодили житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, крім того, сталося займання на полях. На щастя, постраждалих немає.

Також вночі окупанти обстріляли Галицинівську громаду. Інформація про пошкодження уточнюється, постраждалих немає.

У Баштанському районі вдень, 4 серпня близько 13:00, були зафіксовані обстріли с. Широке Широківської громади.

«Влучання були по відкритих територіях, зруйновано лінії електропередач, пошкоджено сільгоспбудівлі в домогосподарствах», - йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОВА, орієнтовно о 18:00 4 серпня були обстріли с. Червона Долина та с. Поляна. А близько 01:30 вночі знову були обстріли за межами с. Широке. На щастя, постраждалих немає.

В ОВА також повідомили, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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